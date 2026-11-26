Kaza, Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cafer Can Kaplan'ın kullandığı 35 HIA 40 plakalı at yemi yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaplan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Genç sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun kent merkezi yönündeki bir şeridi trafiğe kapatıldı. Devrilen tırın yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.