Denizli’nin Honaz ilçesinde otomobil ile traktörün karıştığı trafik kazası faciayla sonuçlandı. Karakurt-Karateke yolunda meydana gelen kazada, traktör römorkuna çarpan otomobil nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Karakurt-Karateke kara yolunda ilerleyen Mustafa Yenitürk yönetimindeki 20 H 4475 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü Mustafa Yenitürk ile yanında bulunan eşi Nurcan Yenitürk savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan, aralarında otomobil sürücüsünün de bulunduğu 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mustafa ve Nurcan Yenitürk çifti, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.