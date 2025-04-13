Denizli'nin Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde iki gün arayla yaşanan iki ayrı kanlı olayda üç kişi hayatını kaybederken bir kişi ağır yaralandı.

MİRAS KAVGASI KANLA BİTTİ

İlk olay, Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi.

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Şerif Ali A. (55), miras meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşi Süreyya A'nın (50) evine gitti.

Evin önünde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerif Ali A. yanındaki tüfekle, kardeşi Süreyya A. ile yengesi Zennur A'yı otomobile bindiği sırada vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN ESKİ EŞ DEHŞET SAÇTI

İkinci olay ise Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi’nde yaşandı.

Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Mehmet Köseoğlu, 4 yıl önce boşandığı ve çocukları yüzünden sürekli tartışma yaşadığı eski eşinin yaşadığı eve gitti.

Bir süre apartmanın önünde bekleyen Köseoğlu, binadan çıkan Ünlü'nün boğazını bıçakla kesti. Ardından da Ünlü'nün yanındaki erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Hasan Çalışkan'a saldırıp bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından Ünlü ve Çalışkan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çalışkan'ın sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Köseoğlu, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Köseoğlu’nun polisteki ifadesinde, "Çocukların eşyalarını almaya gitmiştim. O sırada onları birlikte gördüm. Tartışmaya başladık. Sonra kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Köseoğlu nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.