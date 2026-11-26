Olay, dün saat 08.00 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi’nde meydana geldi.

EVDE ELLERİ İPLE BAĞLI HALDE BULUNDU

Sabah saatlerinde bir evden gelen gürültü ve boğuşma seslerini duyan komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, inşaat ustası ve mermer firması sahibi Fedai Karagöz’ü (49), evin içinde elleri iple bağlı, darbedilmiş ve hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karagöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İŞ GEZİSİNDEN ERKEN DÖNDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Yeni Asır’ın haberine göre, polis ekiplerinin yaptığı ilk araştırmada Fedai Karagöz’ün iş gezisinden planlanandan erken döndüğü ve evine geldiğinde eşi Asiye Karagöz’ü M.K. ve A.D. isimli iki erkekle birlikte gördüğü öne sürüldü. İddiaya göre evin salonunda karşılaştığı iki kişiyle tartışmaya başlayan Karagöz, çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi. Karagöz’ün M.K. ve A.D. tarafından boğularak öldürüldüğü ileri sürülürken, ellerinin de iple bağlandığı tespit edildi.

EŞİ VE İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Fedai Karagöz’ün eşi Asiye Karagöz ile M.K. ve A.D. gözaltına alındı. Öte yandan Karagöz’ün yakınlarının, gözaltındaki şüphelilerden birine tepki göstererek linç girişiminde bulunmak istediği belirtildi. Polis ekipleri araya girerek müdahalede bulundu ve olayın büyümesini önledi.

SİTENİN GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEDE

Polis ve savcılık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Fedai Karagöz’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Soruşturma kapsamında, olay günü şüphelilerin eve hangi saatlerde gelip ayrıldıklarının belirlenmesi amacıyla sitenin güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.