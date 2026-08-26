Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde gece saatlerinde kanlı bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki Murat Bilgihan ile 24 yaşındaki H.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ İkili arasındaki gerginliğin kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.A., eline geçirdiği demir sopayla Murat Bilgihan'a saldırdı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Bilgihan, kanlar içinde yere yığıldı. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Murat Bilgihan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı. Olayın ardından hızla kaçan 24 yaşındaki şüpheli H.A., jandarma ekiplerinin yürüttüğü saha çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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