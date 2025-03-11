Kınıklı Mahallesi Çamlık Parkı'nda Alperen K. ile Enes Ali H. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes Ali H, yanındaki bıçakla Alperen K'yi bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ile yanındaki 4 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.