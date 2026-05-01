Denizli’nin Çivril ilçesinde, bir bakkalın okul çıkışında alışveriş yapmak için dükkana gelen bir öğrenciyi taciz ettiği iddiaları kenti ayağa kaldırdı. Bakkal işletmecisi 57 yaşındaki G.T.’nin, küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel istismar eylemleri güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı.

Denizli Muhabir’de yer alan habere göre, Bir öğrencinin okulundaki rehber öğretmene başından geçen olayı anlatmasıyla gün yüzüne çıkarken, okul çıkış saatinde bakkala giren öğrenci, işletmeci G.T. tarafından deponun bulunduğu alana çekilerek taciz edildiğini anlattı. Bakkalın fiziksel tacizinden kaçarak kurtulan çocuğun anlattıklarının ardından aynı okuldaki iki kız öğrenci de benzer olaylar yaşadıklarını anlatarak şikayetçi oldu.

KAMERA KAYITLARI HER ŞEYİ BELGELEDİ

Şikayetlerin ardından jandarma ekipleri harekete geçerek bakkal dükkanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde mağdur öğrencinin depo kısmına girdiği sırada şüphelinin de peşinden gittiği, kısa bir süre sonra çocuğun yüzünü eliyle silerek ve panik içinde bakkaldan uzaklaştığı net bir şekilde görüldü.

Gözaltına alınan G.T., adliyeye sevk edilmesinin ardından önce serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı ve mevcut görüntü kayıtları gerekçe gösterilerek yeniden yakalanarak Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin geçmiş yıllarda da taciz suçundan sabıkalı olduğu kaydedildi.