Denizli'de sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sabah saat 05.56'da merkez üssü Denizli'nin Honaz ilçesi Yukarıdağdere Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yer kabuğunun 15,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, başta Honaz ve Denizli merkezi olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

6 ARTÇI DEPREM DAHA

Denizli'de merkez üssü Honaz ilçesi olan depremin ardından aynı bölgede 2 saat içinde 2.1, 3.8, 1.5, 1.1, 2.0 ve 1.2 büyüklüğünde 6 artçı deprem daha meydana geldi.

Arka arkaya meydana gelen depremler kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar ihbarı bulunmuyor.