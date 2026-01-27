Denizli Buldan yolu Bölmekaya Mahallesi mevkisinde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi yönlendirildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, devrilen araç içerisinde sıkışan yolcuları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 25 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ve polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Yaralıların genel sağlık durumuna ilişkin incelemeler sürerken, devrilen aracın kaldırılması ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.