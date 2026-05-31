Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün bariyerlere çarptıktan sonra alev alması sonucu meydana gelen feci kazada, biri 9 aylık bebek olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi ise yaralandı. Kazadan geriye yürek yakan detaylar kaldı.

Kaza, Denizli-Aydın Otoyolu’nun Tırkaz Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İzmir'den Antalya'ya sefer yapan Mustafa Fevzi Merdun (50) yönetimindeki Pamukkale Turizm’e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüste hızla büyüyen bir yangın başladı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda adli ve tıbbi ekip yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri zamana karşı yarış başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası acı bilanço ortaya çıktı.

KAPI BÖLGESİNDE SIKIŞMIŞLAR

Kazanın ardından başlayan yangın sırasında otobüste büyük panik yaşandığı ve bazı yolcuların çıkış kapılarına yöneldiği, ancak oluşan yoğunluk nedeniyle kapı bölgesinde sıkıştığı tespit edildi.

Yangının hızla yayılması sonucu kapı çevresinde mahsur kalan bazı yolcuların yaşamını yitirdiği belirlendi.

KORKUNÇ KAZADA YÜREK YAKAN DETAY

Feci kazada otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun ile yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve henüz 9 aylık olan oğlu Eyüp Miraç Şen olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anında baba Civan Şen'in, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak için üzerine kapandığı öğrenildi.

Yangından ve çarpışmadan yaralı olarak kurtulan 33 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İçinde 38 yolcu ve 3 personelin bulunduğu öğrenilen otobüste hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Denizli istikametinde yaklaşık 4 saat boyunca tamamen trafiğe kapanan otoyol, ekiplerin enkaz kaldırma ve olay yeri inceleme çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden normal seyrine döndü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.