DENİZLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

İCRA DAİRESİ

2024/1247 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1247 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Denizli ili, Merkezefendiİlçesi, Mollabağ Mah. 501ada 3 parselde kayıtlı anataşınmaz üzerinde; 5. kat, 24 BB nolu taşınmazdır. Bina Beşek İşhanı isimli işhanıdır. Binada kat mülkiyeti kurulu oluptoplamda 26 adet bağımsız bölüm vardır. Bina asansörlü Bina üzeri çatılı- örtülüdür. Bina içi- dışı sıvalı- badanalıdır. Binaolarak III. Sınıf B Grubu yapıdır. Binadaısıtma yoktur. Klimalı ısıtmalıdır. Taşınmaz için ; 08.11.1985 tarih 441/15-sayılıİlkYapı Ruhsatıve 10.04.1989 tarihli 378/18- sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmıştır. 24 B.B.Nolu işyeri ; 71,27 m2 NET( 80,54 m2 brüt ) inşaatalanlıdır.İşyeri; 1 ofis,giriş,1 oda,mutfak , 2 wc. + lav. , 1 balkon şeklindedir.Zemin ıslak zeminler haricinde laminant parke kaplamalıdır.İşyeri giriş kapısı çelik , iç kapılar ahşap doğ.lıdır.Balkon açıktır.Dış cephe doğ.ları aliminyum doğ.lıdır.Duvar- tavan alçı sıvalı- badanalıdır.Mutfakta sadece tezgah altı dolapları mevcut olup MDF. DOĞ.LIDIR. Tezgah mermerittir. Isıtma merkezi sistemlidir. Taşınmaz lüks ve 1. Sınıf yapı değildir.Taşınmazın tam hissesi satılmaktadır.

Adresi : Altıntop Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,No=104,Beşek İşhanı,Kat =5,No=24 Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 165,50 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Merkezefendiİlçesi Uygulama İmar Planı dahilinde; Ticaret alanında , bitişik nizamlı ,7 kat müsadelidir.

Taşınmaz üzerindeki binaimar planı yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılmıştır.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:38

22/07/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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