Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen yol projesi kapsamında, Baklan, Çivril, Bekilli ve Uşak'ın Karahallı ilçelerini kapsayan güzergah olan Gömce-İmrallı yolu hizmete açıldı.

Daha stabil hale gelmeden önce toprak yolu olan otobüs güzergahı, ilk kez asfaltla buluştu. 7 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde yenilenen yolda, toplam 56 bin metrekarelik sathi kaplama yapıldı.

ULAŞIM DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Yolun güvenliğinin artırılması amacıyla keskin virajlarda düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, yolda bulunan dere yataklarında su geçişini güvenli hale getirmek ve olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla belirlenen 9 noktada büz yerleştirme işlemi gerçekleştirildi.

BÖLGEYE HİZMET VERECEK

İlk kez asfaltla buluşan 7 kilometrelik yol, bölgesel ulaşımı kolaylaştırarak vatandaşların hizmetine sunuldu.