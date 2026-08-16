Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Bahçelievler Mahallesi'nde 29 Ekim Bulvarı üzerinde, Songür Ahat'ın (62) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yol yüzünden kontrolden çıkarak devrildi
Bisikletten savrularak yola düşen Ahat, aynı yönde ilerleyen halk otobüsünün altında kaldı. Sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz tespit edilemeyen otobüsün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahat'ın cenazesi, otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.