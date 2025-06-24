Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmaya hazırlanırken sürpriz bir isim gündeme geldi.
Hollandalı yıldız, menajerler aracılığı ile siyah-beyazlı takıma önerildi.
ÖNERİ GELDİ
HT Spor'un haberine göre Beşiktaş'a önerilen son isim Memphis Depay oldu. Brezilya'da Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız, siyah-beyazlı ekibe önerildi.
Güney Amerika macerasına nokta koyarak Avrupa futboluna dönmek isteyen Hollandalı yıldızın ismi Beşiktaş'la anılıyor. Depay için Beşiktaş'tan şimdilik bir hamle gelmezken siyah-beyazlıların önceliğinin listedeki diğer isimlerde olduğu öğrenildi.
Atletico Madrid macerasının ardından Corinthians'a giden Depay, 2 sezonda 42 maça çıkarken 13 gol ve 14 asist kaydetti.
Depay'ın Corinthians ile olan sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek.