Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmaya hazırlanırken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Hollandalı yıldız, menajerler aracılığı ile siyah-beyazlı takıma önerildi.

ÖNERİ GELDİ

HT Spor'un haberine göre Beşiktaş'a önerilen son isim Memphis Depay oldu. Brezilya'da Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız, siyah-beyazlı ekibe önerildi.

Güney Amerika macerasına nokta koyarak Avrupa futboluna dönmek isteyen Hollandalı yıldızın ismi Beşiktaş'la anılıyor. Depay için Beşiktaş'tan şimdilik bir hamle gelmezken siyah-beyazlıların önceliğinin listedeki diğer isimlerde olduğu öğrenildi.

Atletico Madrid macerasının ardından Corinthians'a giden Depay, 2 sezonda 42 maça çıkarken 13 gol ve 14 asist kaydetti.

Depay'ın Corinthians ile olan sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek.