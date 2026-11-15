Nesine 3. Lig’de mücadele eden Karaman FK kafilesini deplasman maçına götüren otobüste çıkan yangın, takıma korku dolu anlar yaşattı. Elektrik kesintisi nedeniyle kapıları bir süre açılmayan araçtan son anda tahliye edilen futbolcular ve teknik heyet, olayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaman-Konya kara yolunun şehir girişinde meydana geldi. Karaman FK futbolcularını Mersin'in Silifke ilçesinde Yeni Mersin İdmanyurdu ile oynayacakları karşılaşmaya götüren, Kazımkarabekir Belediyesi'ne ait M.B. idaresindeki 70 BE 008 plakalı otobüsün motor bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı.

KAPILAR BİR SÜRE AÇILMADI, TAKIM SON ANDA TAHLİYE EDİLDİ

Araçtan yükselen dumanı fark eden futbolcuların uyarısı üzerine şoför otobüsü yol kenarına çekti. Elektrik sisteminin kesilmesi sebebiyle kapıların bir süre açılmadığı otobüsten büyük uğraşlar sonucu çıkan futbolcular ve kulüp personeli güvenli bölgeye geçti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

"KAPIYI AÇTIKTAN SONRA ALEVLER ÇIKMAYA BAŞLADI"

Yaşanan panik anlarını gazetecilere anlatan Karaman FK Teknik Direktörü Özgür Polat, Silifke deplasmanı için yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi: