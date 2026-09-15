Bu yılın başından itibaren motorin yüzde 72.4, benzin yüzde 50.5 arttı. Brent petrol fiyatlarındaki artışının yanında Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) de etkileyeceği motorin litre fiyatında 100 lira sınırı daha erken aşılacak. Aralık ayında beklenen 3 haneli akaryakıt fiyatları ekim ayında tabelalara yansıyacak. Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, yılın sekiz ayında enflasyonun yüzde 22.1 olduğunu anımsatarak, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış, genel fiyat düzeyindeki yükselişin yaklaşık üç-dört katına ulaşıyor” dedi.

Motorin fiyatındaki artışın yalnızca ulaştırmayla sınırlı kalmadığına dikkat çeken Yılmaz, akaryakıttaki fiyat hareketinin başta gıda olmak üzere diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarına da yansıdığını, özellikle tarımda ve imalat sanayiinde üretim ve girdi maliyetlerini yükselttiğini vurguladı.

DEPO 5 BİN LİRAYA DAYANDI

Bu gelişmelerin yalnızca eylül ayı enflasyonuna doğrudan etkisinin yaklaşık 0.39 puan, eylül sonu itibarıyla 9 aylık birikimli katkısının da 1.63 puan olacağını anlatan Yılmaz, “Tüm hesaplama zorlamalarına rağmen yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 civarında oluşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

1 Ocak’ta 54 lira 38 kuruş olan motorinin litre fiyatı son zamla birlikte 95 lira 59 kuruşa çıktı. Böylelikle ocak ayında 2 bin 719 liraya dolan 50 litrelik bir depo artık 4 bin 780 liraya dolacak. Motorinin litre fiyatı dev zamla birlikte doğu illerinde ise 98 lirayı aştı.

‘Maliyeti vergilerle millete yüklediniz’

Akaryakıtta vergilere dikkat çeken İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez, ”13 Eylül 2023’te Brent petrolün varili yaklaşık 92 dolardı, bugün 105 dolar kadar. Yani %14’lük artış söz konusu. 3 yıl önce motorin 40 liraydı, bugün 90 lira. Yani artış %125. 3 yıllık bir dönemde Brent petroldeki artış %14 iken bizde motorin fiyatı neden %125 artıyor?” diyerek “Bir fikrin var mı Mehmet Şimşek” diye sordu. “Dolardaki artışla izah etmeye kalkma” diyen Çömez, aynı dönemde dolardaki artışın %80 olduğunu belirtti ve “Ben söyleyeyim: Milletin sırtına yüklediğiniz vergiler!” dedi.

Tabelalar 3 haneye hazır değil

Petrol fiyatlarındaki tırmanışla birlikte akaryakıt fiyatlarının litrede 100 lira eşiğine yaklaşması, akaryakıt dağıtım sektöründe de endişeye neden oldu. Türkiye genelindeki 14 bin istasyonda kullanılan pompaların üçte ikisinde sayaçların 3 haneli rakamları gösterecek donanıma sahip olmaması nedeniyle, sektör yaklaşık 212.5 milyon dolarlık bir maliyetle karşı karşıya kaldı. Sayaç ve otomasyon kilitlenmelerinin önüne geçmek isteyen sektör temsilcileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile temaslarını yoğunlaştırdı.