

Yaz aylarında yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte sürücüler, serinlemek için klima ile açık cam arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Uzmanlar ise, özellikle yüksek hızlarda açık camla seyahat etmenin yakıt tüketimini artırabileceğine dikkat çekiyor. İlk bakışta ekonomik gibi görünen bu yöntem, uzun yolculuklarda sürücülere ekstra yakıt maliyeti olarak geri dönebiliyor.

Uzmanlara göre araçlar belirli bir hızın üzerine çıktığında açık camlar aerodinamik yapıyı olumsuz etkiliyor. Aracın içine giren hava akımı, hava direncini artırırken motorun daha fazla güç üretmesine neden oluyor. Bu durum da yakıt tüketiminin yükselmesine yol açıyor. Özellikle otoyol ve çevre yolu gibi yüksek hızlarda seyredilen güzergâhlarda açık camla ilerlemek, beklenenden daha fazla yakıt harcanmasına neden olabiliyor.

ŞEHİR İÇİNDE DURUM FARKLI

Düşük hızlarda ise tablo değişiyor. Şehir içinde 30 ila 50 kilometre hızla seyredilen trafikte açık camın oluşturduğu hava direnci sınırlı kalıyor. Bu nedenle kısa mesafelerde ve düşük hızlarda cam açmak, klimaya göre daha ekonomik bir seçenek olabiliyor. Uzmanlar, bu durumun aracın modeli, motor hacmi ve dış hava sıcaklığı gibi etkenlere göre değişebileceğini de hatırlatıyor.

KLİMA HER ZAMAN DAHA FAZLA YAKMIYOR

Sürücüler arasında yaygın olan "klima her zaman daha fazla yakıt tüketir" düşüncesinin her koşulda doğru olmadığı belirtiliyor. Özellikle sabit ve yüksek hızlarda çalışan modern klimaların, açık cam nedeniyle oluşan hava direncinden daha az yakıt tüketimine neden olabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle uzun yolculuklarda camları kapalı tutarak klimayı makul bir sıcaklıkta çalıştırmanın daha verimli bir tercih olduğu değerlendiriliyor.

YAKIT TASARRUFU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, yakıt tüketimini azaltmak isteyen sürücülere yalnızca cam ve klima kullanımına değil, genel sürüş alışkanlıklarına da dikkat etmelerini öneriyor. Ani hızlanma ve sert frenlerden kaçınılması, lastik basınçlarının düzenli kontrol edilmesi, gereksiz yük taşınmaması ve aracın periyodik bakımının aksatılmaması yakıt ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Sürüş koşullarına uygun klima ve cam kullanımını tercih etmek ise hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de daha konforlu bir yolculuğa katkıda bulunuyor.