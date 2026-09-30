Çalışma, İngiltere’deki Manchester Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibi tarafından gerçekleştirildi. Bilim insanları Japonya’nın başkenti Tokyo’yu örnek alarak hazırladıkları modelde, çatılarda biriktirilen yağmur suyunun sıcak günlerde yeniden çatı yüzeylerine püskürtülmesi halinde kent sıcaklığının nasıl değişeceğini inceledi. Sonuçlar, yöntemin aşırı sıcaklıkları ve klima için gereken enerji miktarını azaltabileceğini gösterdi.

YAĞMUR SUYU SICAK GÜNLER İÇİN SAKLANIYOR

Yöntemde şehir şebekesinden sürekli su kullanmak yerine yağışlı dönemlerde doğal olarak toplanan su değerlendiriliyor. Araştırmacılar özellikle geniş çatı yüzeylerinin önemli miktarda yağmur suyu yakalayabileceğine dikkat çekiyor.

Depolanan suyun tamamı bir anda kullanılmıyor. Sistem, çatının sıcaklığına ve hava koşullarına göre kontrollü biçimde devreye girerek yüzeye su püskürtüyor. Su buharlaştıkça çatının sıcaklığı düşüyor; bu da güneş altında ısınan yapının iç mekânlara aktardığı ısı miktarını azaltabiliyor.

Bu yöntem aynı zamanda kentlerde görülen "ısı adası" etkisine karşı da değerlendiriliyor. Beton, asfalt ve çatı yüzeyleri gün boyunca güneş enerjisini emip daha sonra çevreye geri yaydığı için yoğun yapılaşmış bölgeler kırsal alanlardan birkaç derece daha sıcak olabiliyor.

KLİMALARA OLAN İHTİYACI AZALTABİLİR

Araştırmacıların üzerinde durduğu noktalardan biri, çatının serinletilmesinin yalnızca dış yüzeyi etkilememesi. Daha az ısınan bir çatı, binanın içine daha az ısı aktaracağı için sıcak günlerde klima kullanımını ve buna bağlı elektrik tüketimini düşürebilir.

Yöntemin ne kadar etkili olacağı ise bölgenin iklimine, yağış miktarına, çatının büyüklüğüne ve depolanabilecek su miktarına bağlı. Uzun süre yağmur almayan bölgelerde yeterli suyun saklanması için daha büyük depolama sistemleri gerekebilir.

Araştırmacılar bu nedenle sistemi her şehir için tek tip bir çözüm olarak değerlendirmiyor. Buna rağmen yağmur suyunun sıcak günlere saklanması, şehirlerin hem suyu yeniden kullanmasına hem de aşırı sıcaklarla mücadele etmesine yardımcı olabilecek yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.