İngiltere'de tarım sektörü temsilcileri ve analistler, ilkbahar ve yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar ile kuraklığın rekoltede büyük düşüşe yol açtığı ve gıda fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulundu.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Enerji ve İklim İstihbarat Birimi (ECIU) tarafından hazırlanan analize göre aşırı sıcaklar ülkenin tahıl ve yağlı tohum üretimini önceki tahminlere kıyasla 2,5 milyon ton geriletti. Buğday, arpa ve yulaf veriminde ciddi düşüş beklenirken, toplam tahıl ve yağlı tohum rekoltesinin 19,5 milyon tonda kalabileceği öngörülüyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde, detaylı veri tutulmaya başlanan 1984 yılından bu yana kaydedilen en düşük rekolte elde edilecek ve 2020 yılı geride bırakılacak.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KÖTÜ BİR HASAT DÖNEMİ OLDUĞU AKTARILDI

ECIU verileri, rekolte kaybının İngiliz çiftçilere maliyetinin 390 milyon sterline ulaşabileceğini gösteriyor. Kurumun Tarım Analisti Tom Lancaster, kurak geçen nisan ve temmuz ayları ile rekor sıcaklıkların çiftçileri üst üste üçüncü kez berbat bir hasat dönemiyle karşı karşıya bıraktığını ve tarımın iklim değişikliğine en açık sektör haline geldiğini bildirdi.

Tarım ve Bahçecilik Geliştirme Kurulu (AHDB) verileri de buğday veriminin 10 yıllık ortalamanın belirgin şekilde altında kalacağına işaret ediyor.

TOPTAN FİYATLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Aşırı hava koşulları nedeniyle İngiltere'deki restoran, bar ve marketler marul ve brokoli gibi ürünleri İspanya ile Hollanda'dan ithal etmeye başladı. Mevcut veriler doğrultusunda toptan gıda fiyatlarında yaşanan artışlar şu şekilde kaydedildi:

Aysberg Marul: %90’ın üzerinde artış

Domates: %60’ın üzerinde artış

Patates: %40’ın üzerinde artış

Ayrıca Yunanistan, İtalya ve Portekiz'de yaz aylarında yaşanan zeytinlik yangınları nedeniyle zeytinyağı fiyatlarında da küresel çapta yükseliş bekleniyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN ARZ KAYGISI

Northamptonshire bölgesinde çiftçilik yapan Ben Aveling, büyük zincir marketlerin iç piyasadaki fiyatları artırmak yerine ucuz ithal ürünlere yönebileceğini, bunun da yerli üretimin pazardaki payını düşüreceğini dile getirdi.

Kırsal Arazi ve İş Dünyası Birliği (CLA) Başkanı Gavin Lane, Avrupa genelinde de çiftçilerin bekledikleri mahsulün ancak yarısını toplayabildiklerini belirterek; hem yerli üretimde hem de ithal edilebilir gıda miktarında azalma yaşanacağını ve bu durumun tüketiciye yüksek fiyat olarak yansıyacağını aktardı.

Countryside Alliance temsilcisi David Bean ise yaz kuraklığının kış dönemindeki temel gıda maliyetlerini doğrudan etkileyeceğini ve su yetersizliğiyle mücadele eden üreticilerin hava koşullarını değiştirme imkanı olmadığını vurguladı.

Mayıs ve haziran aylarında rekor sıcaklıkların yaşandığı İngiltere ve Galler'de, tarihsel ortalamaların altındaki temmuz yağışları nedeniyle Galler'in tamamında ve İngiltere'nin yarısında resmi olarak kuraklık ilan edilmiş durumda.