Küresel piyasalardaki gelişmeler petrol fiyatlarını etkiliyor. Petrol fiyatlarının 85 dolara gerilemesi akaryakıta indirimi gündeme getirdi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 5 lira 36 kuruşluk indirim kesinleşti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 74.26 TL

Motorin litre fiyatı: 82.73 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 74.11 TL

Motorin litre fiyatı: 82.58 TL

LPG litre fiyatı: 33.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 75.53 TL

Motorin litre fiyatı: 84.12 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL