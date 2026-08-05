Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Petrol fiyatlarının 78,16 dolara kadar gerilemesi, akaryakıtta indirimi gündeme getirdi.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından motorinin litre fiyatına bu gece 3 lira 97 kuruş indirim geleceğini aktardı.

Aydilek sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

Motorine, yeni bir indirim daha göründü. Motorine, bu gece yarısı 3,97 TL indirim bekleniyor. Bu tutarın, önemli bölümü ÖTV için kesilecek. Kalan tutar pompaya yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.27 TL

Motorin litre fiyatı: 80.01 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.12 TL

Motorin litre fiyatı: 79.87 TL

LPG litre fiyatı: 33.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.24 TL

Motorin litre fiyatı: 81.14 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.52 TL

Motorin litre fiyatı: 81.41 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL