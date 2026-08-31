Orta Doğu'da askeri hareketliliğin yeniden tırmanması, küresel enerji piyasalarında ve yurt içi akaryakıt fiyatlarında sıcak gelişmeleri beraberinde getirdi. ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda konuşlu İran roketatarlarına yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonunun ardından ham petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert bir sıçrama kaydetti.

BOĞAZ'DA ASKERİ GERİLİM ZİRVEDE

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Deniz Albayı Tim Hawkins, İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’na deniz mayınlı roketler konuşlandırmaya hazırlandığının belirlenmesi üzerine Larak Adası’ndaki iki füze platformunun imha edildiğini bildirdi. Söz konusu müdahalenin, temmuz ayı sonundan bu yana kamuoyuna duyurulan ilk operasyon olduğu kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Birliği tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda askeri personelin yaşamını yitirdiği belirtilerek, Ürdün’de yer alan Amerikan askeri üslerinin hedef alındığı duyuruldu.

BRENT PETROL 90 DOLAR SINIRINI GEÇTİ

Tedarik zincirinde olası aksaklık endişeleriyle uluslararası piyasalarda petrol fiyatları hızla yükseldi. Brent petrolün kasım vadeli kontratları %2,47 primle 90,28 dolar seviyesine ulaşırken, ABD tipi ham petrol (WTI) ekim vadeli işlemlerde %1,44 artışla varil başına 84,60 dolardan işlem gördü.

Piyasa uzmanları, küresel petrol sevkiyatının merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin stok erimesine yol açabileceğine dikkat çekerken; Goldman Sachs analizinde de rafineri kapasitelerindeki daralmanın ürün marjlarını yukarı taşıdığı ifade edildi.

İ. PİYASADA GÖZER AKARYAKIT FİYATLARINA ÇEVRİLDİ

Uluslararası fiyatlardaki tırmanış, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Ağustos ayında litresi %10,75 artışla İstanbul'un Avrupa yakasında 74,35 TL'ye çıkan benzin fiyatlarının ardından, motorin tarafında ise geçici ÖTV sıfırlaması sebebiyle %4,3 düşüşle 77,46 TL seviyesi kaydedilmişti.

Sektör temsilcileri, petrolün 90 dolar seviyesinin üzerinde kalması durumunda yeni zamların kaçınılmaz olacağını öngörüyor. Öte yandan eylül ayında motorin için geçerli olacak litre başına 3 TL'lik ÖTV düzenlemesi de bu gece tabelaya yansıyacak.