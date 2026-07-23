Orta Doğu'da tansiyonun yükselişi petrolü uçurdu. Petrol fiyatları 100 doları aştı. Yükselen petrol fiyatları ise akaryakıta zamları peş peşe getiriyor.

Benzinin litre fiyatına 23 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 TL zam yapıldı. Bu zam sonrasında İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 67,04 TL'ye yükseldi.

Son gelen zamlarla benzinin litre fiyatında rekor tazelendi. Temmuz başından beri benzinin litre fiyatı yaklaşık 5 TL zamlanmış oldu.

Motorinin litre fiyatında ise değişim yaşanmadı. Motorin daha önce gelen zamlarla İstanbul Avrupa yakasında 74 liranın üzerini görmüştü.

TANSİYON YÜKSELDİ PETROL 100 DOLARI AŞTI

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatını aksatabileceği endişesi ile Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının ardından Babülmendep Boğazı'nda artan güvenlik riskleri petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Brent petrolün dün 94,07 dolardan tamamlayan vadeli varil fiyatı, bugün saat 16.16 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,5 artarak 100,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 91,54 dolardan alıcı buldu.

250 LİRA FAZLA ÖDEMEK GEREKİYOR

Son zamlarla birlikte Türkiye’de bir depo benzinin fiyatı ortalama 3 bin 352 liraya yükseldi. Motorinde ise 50 litrelik bir depoyu doldurmak için ödenmesi gereken rakam 3 bin 700 lirayı buldu.

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, 60 litrelik bir depoda ise ödenecek fiyat 4 bin lirayı aştı. 60 litrelik bir deposu olan araç için 4 bin 22 lira, motorin için ise 4 bin 440 liraya ulaştı. Temmuz başından beri gelen zamla tek bir depoda ortalama ek maliyet 250 TL’yi buldu.

Gelen zamların ardından Türkiye’de ortalama bir 50 litrelik depo, Ocak 2026'dan bugüne kıyasla benzinde yaklaşık 700 TL, motorinde yaklaşık 1.000 TL daha pahalıya doluyor.