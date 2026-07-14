Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026 tarihinde hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması ile plastik, cam ve alüminyum ambalajlar için ödenen 1 liralık teşvik, marketlerdeki iade makinelerinde yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.
Bolu'nun Karamanlı Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette depozito makinesi önünde yaşanan sıra tartışması ise kameralara yansıdı. İddiaya göre, yanında getirdiği çöp poşetleri dolusu ambalajı makineye tek tek atan bir kadın, cihazı uzun süre meşgul edince arkasında bekleyen diğer vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
"UYUYUP UYANIP GELECEĞİNE..."
Sırada bekleyen vatandaş, "Bir tanecik de sıra vermiyorsun. Ben karşıda oturuyorum, çok ayıp." diyerek tepkisini dile getirdi. Makineyi kullanan kadın ise, "Uyuyup uyanıp geleceğine sen de 9'da gel." sözleriyle karşılık verdi. Bu yanıt üzerine tartışma daha da büyüdü.
"10 KİŞİNİN T.C.'Sİ BUNDA NASIL DURUYOR?"
Tartışma sırasında bekleyen vatandaş, kadının sistemdeki işlem sınırını aşmak için başkalarına ait T.C. kimlik numaralarını kullandığını öne sürdü.
Vatandaş, "Başkasının T.C.'si ile giriyor. 10 kişinin T.C.'si bunda kanunen nasıl duruyor? 500 tane erittiğini düşün. Biz anlattık seni, yazdık bekliyoruz. CİMER'den bekliyoruz seni, ne yapacaklar göreceğiz." ifadelerini kullandı.