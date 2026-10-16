Google, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının hayatını koruyan Android Deprem Uyarı Sistemi için bugüne kadarki en kapsamlı güncellemelerden birini yayınladı.

Akıllı telefonlardaki hassas sensörleri kullanarak ilk sarsıntıları algılayan ve kullanıcılara saniyeler öncesinden kritik uyarılar gönderen sistemin hem küresel kapsama alanı genişletildi hem de kullanıcı arayüzü çok daha detaylı bilgiler sunacak şekilde yenilendi.

Bölge sayısı 2 katına çıkarıldı

İlk olarak 2021 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar dünya genelinde bir milyardan fazla hayat kurtarıcı bildirim gönderen teknoloji, devasa bir büyüme evresine girdi.

Daha önce 98 bölgede aktif olarak hizmet veren sistemin kapsama alanı, son genişletme çalışmalarıyla birlikte 2 katından fazla artırılarak 200’den fazla bölgeye ulaştırıldı. Google, bu yeni kapsama alanına özellikle deprem riski yüksek olan Panama ve Guatemala gibi ülkelerin de dahil edildiğini duyurdu.

3 aşamalı yeni bildirim dönemi başladı

Genişleyen bölgesel desteğin yanı sıra, acil durum anında hayati önem taşıyan uyarı ekranları da tamamen yenilendi. Kullanıcıların panik anında en doğru kararı vermesini amaçlayan yeni arayüz, sarsıntının şiddetine göre 3 farklı aşamada çalışıyor:

• Farkında Ol (Be Aware): Hafif sarsıntılar için devreye giren bu aşama, kullanıcılara bölgede düşük yoğunluklu bir deprem algılandığına dair basit ve sakinleştirici bir bilgilendirme geçiyor.

• Hazırlıklı Ol (Be Ready): Sarsıntının şiddeti arttığında tetiklenen bu katman, kullanıcılara acil önlem almaları gerektiğini hatırlatıyor. Ekran, depremin tahmini büyüklüğü ve merkez üssü gibi kritik verileri doğrudan kullanıcılara sunuyor.

• Harekete Geç (Take Action): Orta ve ağır şiddetteki sarsıntılarda devreye giren bu hayati aşama, telefon ekranını tamamen kaplıyor. Kullanıcıların "Çök-Kapan-Tutun" gibi güvenli alan oluşturma taktiklerini uygulayabilmesi için anlık ve yüksek sesli yönlendirmeler sağlıyor.

Sarsıntının hangi noktada başladığını gösterecek

Google, kullanıcı deneyimini daha da üst seviyeye taşımak amacıyla önümüzdeki aylarda sisteme yeni özellikler ekleneceğini de müjdeledi.

Yakın gelecekte yayınlanacak güncellemeyle birlikte kullanıcılar; sarsıntının tam olarak hangi noktada başladığını gösteren canlı bir haritayı ve depremin anlık büyüklük değişimlerini doğrudan bildirim ekranından takip edebilecek. Ayrıca bildirim paneline eklenecek özel bir buton sayesinde, deprem anında yapılması gereken acil durum adımlarına tek dokunuşla ulaşılabilecek.

Geçmiş dönemlerde bazı bölgelerde gecikme veya teknik aksaklıklarla gündeme gelmiş olsa da Android Deprem Uyarı Sistemi, sağladığı saniyelerlik erken uyarı avantajıyla modern afet yönetiminin en güçlü dijital araçlarından biri olmayı sürdürüyor.

Teknoloji dünyasında güvenlik odaklı bu büyük adım, akıllı telefonların sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda ceplerimizdeki birer hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.