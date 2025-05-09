6 Şubat depremlerinde çadır satarak halkın büyük öfkesini çeken Kızılay, yeni bir skandala imza attı. Kahramanmaraş CHP İl Başkanı Ünal Ateş’in verdiği bilgilere göre, depremden sonra başlatılan yardım kampanyasına katılan iki yabancı otomobil üreticisi toplam 860 bin euro (38.5 milyon TL) bağışta bulundu. Kızılay İstanbul şubesine yapılan bu bağışın, Kızılay genel merkezine gönderilmesi gerekiyordu. Ancak, bunun yerine faize yatırıldı.

Ünal Ateş, “Bu Kızılay şubesiyle ilgili de suç duyurusunda bulunuyorum, bunlarla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Depremzedelerin hakkı olan 860 bin Euro nereye harcandı bilmek istiyoruz” dedi. Ateş şöyle devam etti:

BU NE VİCDANSIZLIK

“Kızılay’ın İstanbul şubesinin bu bağışı aldığına dair makbuz elimizde. Yine Kızılay’ın ilgili devlet bankasına bu paranın geçtiğine dair makbuz burada. 860 bin Euro para ne oluyor biliyor musunuz? Bu para Kızılay’ın bağış ve bağışçı yönetmeliğine göre İstanbul şubesinin bu parayı hemen genel merkez olan Ankara’ya göndermesi, genel merkezin de bu parayı depremzedelere ulaştırması gerekiyordu. Maalesef hiç biri olmuyor. 20 Mart tarihine kadar döviz hesabında tutuluyor. 20 Mart tarihinden sonra Ziraat Katılım bankasında faize yatırılıyor. O dönemi hatırlayalım, ekmek, su, çadır bulamayan depremzedeler inim inim inliyordu. Depremzedeler yokluk, yoksulluk içerisinde sıkıntılarla boğuşurken beyefendiler bu paralarla İstanbul’da beş yıldızlı otellerde çalıştay düzenliyorlar.”

Gazze paraları da yollanmadı

Ünal Ateş, Kızılay’ın Müslüman ülkeler için topladığı yardımların da yerlerine ulaşmadığını söyledi. Bu skandalı, müfettişlerin Kızılay İstanbul şubesindeki denetimlerde tespit ettiklerini belirten Ateş, şunları söyledi:

“Suriye, Afganistan, Pakistan, Gazze için yardım toplanıyor ve bu şube paraları Kızılay genel merkezine göndermiyor. Kendi şubesinde tutarak hem kendi iç tüzüğünü ve yönetmeliğini çiğniyor hem de kanunları çiğniyor.”