Venezuela’da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 4 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği afet bölgesinde iki hafta boyunca aralıksız görev yapan AFAD ekipleri ile TSK DAK timi yurda dönüş yaptı. Personeli taşıyan Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400M tipi kargo uçağı, Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı. Dönüş yapan ekipleri, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren karşıladı.

YERLİ TEKNOLOJİYLE DİĞER ÜLKELERE DESTEK OLDULAR

Afet bölgesindeki çalışmaları yürüten ekipte yer alan Piyade Binbaşı Yener Çamurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimatları doğrultusunda hızlıca bölgeye intikal ettiklerini belirtti. Yaklaşık 12 bin kilometrelik bir yolculuk gerçekleştirerek Venezuela halkının yardımına koştuklarını anlatan Çamurlu, "Kendi özel ekipmanlarımız ve personelimiz bu kapsamda çok değerliydi. Orada çok güzel işler yaptık. Sadece kendi açımızdan değil, diğer dünya arama kurtarma ekiplerine de kendi yerli ve milli duvar arkası radarlarımızla destek sağladık" dedi.

Arama kurtarma köpeklerinden de büyük fayda sağladıklarını vurgulayan Çamurlu, bu önemli ve hassas görevi başarıyla tamamlamış olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade etti.

12 SAATLİK VARDİYALARLA KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

Deprem bölgesindeki zorlu şartları aktaran Piyade Kıdemli Başçavuş Oktay Türkay ise tim arkadaşlarıyla birlikte günde 12 saatlik vardiyalar halinde kesintisiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Türk ekiplerinin sergilediği bu özverili çalışma temposunun yerel halkın dikkatinden kaçmadığını belirten Türkay, "Venezuela halkı bu arama kurtarma çalışmaları nedeniyle bize 'Hiç yorulmayan Türkler' lakabını taktı. Bu da bizi son derece gururlandırdı" diye konuştu.

Türkay ayrıca, bu görev vesilesiyle iki ülke arasında devletler arası ilişkilerin ötesinde güçlü bir kardeşlik bağının kurulduğuna inandığını dile getirdi.