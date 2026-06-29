Hatay'ın Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen müzik festivali kapsamındaki konser esnasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Konser alanında bulunan güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek tarafları birbirinden ayırdı. Yapılan müdahalenin ardından, kavgaya karışan kişiler güvenlik ekipleri tarafından festival alanından dışarı çıkarıldı. İki grup arasında yaşanan fiziksel müdahale anları, çevredeki katılımcıların cep telefonu kameralarına yansıdı.