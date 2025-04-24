Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kentin pek çok bölgesinde hissedilen sarsıntı, binlerce insanı gecenin bir vakti sokaklara döktü. Kimi vatandaşlar parklarda ve bahçelerde geceyi geçirirken kimileri çadır kurarak ya da araçlarında sabahlayarak tedbir aldı.

DEPREM SONRASI TALEP PATLADI, FİYATLAR UÇTU

Depremin ardından vatandaşların en çok yöneldiği ürünler arasında çadırlar ve deprem çantaları yer aldı. E-ticaret sitelerinde bu ürünlerin satışlarında adeta patlama yaşandı. Ancak bu talep artışı bazı satıcılar tarafından fırsata çevrildi.

ACİL DURUM ÜRÜNLERİNDE ANLIK ZAMLAR DİKKAT ÇEKTİ

NTV'de yer alan habere göre, Bazı e-ticaret platformlarında fiyatlar saatler içinde değişti.

"Bir e-ticaret sitesinde dün 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından bugün 465 liraya yükseldi."

Yalnızca acil durum çantalarında değil, ilk yardım setlerinde de benzer artışlar gözlendi.

"Depremden önce 219 liraya satıldığı görülen set, bugün 389,50 liradan satışa sunuldu."

ÇADIR FİYATLARINDA DA ARTIŞ VAR

Sarsıntı sonrasında çadırlara olan talep de yükselince fiyatlar aynı hızla yukarı çekildi.

"İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden önce 8 bin 711 liradan satılıyordu. Aynı çadırın fiyatının bugün 9 bin 480 liraya yükseldiği görüldü."

EMLAK SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI

Depremin etkileri yalnızca alışverişle sınırlı kalmadı; İstanbul’daki gayrimenkul piyasası da bu gelişmeden etkilendi. Özellikle sağlam zeminli bölgelerdeki satılık ve kiralık konutlara olan ilgi artarken, fiyatlardaki olası fırsatçılığa karşı devletten uyarı geldi.

Konuya dair açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır."

Gürcan, haksız kazanç sağlama girişimlerine karşı ciddi önlemler alındığını da belirtti:

Depremin ardından satılık ve kiralık taşınmaz fiyatlarını yakından takip ettiklerini anlatan Gürcan, ''Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır'' ifadelerini kullandı.