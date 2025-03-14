Hatay’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 97 kişinin hayatını kaybettiği Özkan Gold City Blokları’yla ilgili davanın dördüncü duruşması bugün gerçekleşti. Duruşmada bir kez daha bilirkişi raporu ve tutuklama talebiyle ilgili tartışma yaşandı.

Siteyi inşa eden Özkan Kardeşler şirketinin sahibi Mehmet Özkan 2019’da AKP’den Antakya belediye başkanlığı için aday adayı olan bir müteahhit. Bilirkişi raporunda müteahhitler ve sorumlular kusurlu olarak belirtilmesine rağmen Temmuz 2024’te görülen duruşmada tahliye edildi. Bu duruşmada da bilirkişi raporunu örnek gösteren avukatlar, AKP’li Özkan’ın da tutuklanması gerektiğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerini yeterli bularak tutukluluk talebini bir kez daha reddetti.

RAPORDA PROJE HATALI BULUNDU

Bilirkişi raporunda zemin etüdünün sahte bir şekilde oluşturulduğu, projenin hatalı olduğu, statik projeye birçok hususun katılmadığı, beton ve demir kalitelerinden eksikler bulunduğu açıkça yazılmıştı.

“Reis’in dava adamıyım” diyen müteahhit Özkan’ın tutukluluk talebi, davanın ana konularından biri. Bir önceki duruşmada da benzer bir talepte bulunulmuş, mahkeme aldığı kararın ‘ölçülü’ olduğunu vurgulamıştı.