Gülnur SAYDAM

6 Şubat depremlerinin ardından başta Antakya olmak üzere bir çok ilçe enkaza döndü. Enkazlardan geriye kalan molozlar ise önce kent ormanlarına ardından daha da ileriye giderek dünyaca ünlü Samandağ’daki Milleyha Kuş Cenneti’ne döküldü. Bilinen 309 kuş türünün her yıl ziyaret ettiği bu eşsiz güzellik zamanla yok oldu.

DÖKÜLMEYE BAŞLANDI

SÖZCÜ’nün gündeme getirmesi sonrası kısmi olarak molozlar buradan toplandı. Ancak bu kez de başka bir doğa harikası olan alana döküldü. Kum Zambakları ve Akdeniz sularına. Deprem bölgesinden toplanan inşaat atıkları artık Samandağ ve Arsuz yolu hattındaki denize yakın dere yataklarına dökülmeye başlandı. Zehirli atıklar önce deniz suyunu ardından da balıkları zehirliyor.

Sahil şeridinin Kel Dağı’na olan uzantısında ise koruma altındaki kum zambakları da zehirli atıkların altında kaldı.