Venezuela'da çarşamba günü akşam saat 18.00'den hemen sonra, 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki ikiz depremlerde bilanço ağırlaşıyor.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, can kaybının en az 920'ye ulaştığı, yaralı sayısının ise 3 bin 300'ü geçtiği bildirildi.

Başkent Caracas'ın yaklaşık 100 mil batısında meydana gelen ve ülkede son bir asırdır yaşanan en ölümcül sarsıntılar olan depremler nedeniyle bin 400'den fazla bina hasar gördü veya tamamen yıkıldı.

Evsiz kalan binlerce kişinin sokaklarda kurdukları kamplarda yaşadığı ülkede, yüzlerce kişiden ise hala haber alınamıyor.

FELAKET ÜSTÜNE FELAKET

Depremin yol açtığı yıkım, başkent Caracas'tan Karayip Denizi kıyısındaki kuzey eyaleti La Guaira'ya kadar uzanan geniş bir bölgede etkili oldu.

Afetten en ağır darbeyi alan La Guaira'dan alınan uydu görüntüleri, daha önce çok katlı binaların, mağazaların ve evlerin bulunduğu alanların tamamen moloz yığınlarına dönüştüğünü gösterdi.

Yaklaşık çeyrek asır önce, 1999 yılında binlerce kişinin öldüğü büyük bir sel ve toprak kayması felaketini yaşayan bu bölgede halk, kayıp yakınlarının isimlerini ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak umutla haber bekliyor.

Arama ekiplerinin yardımlarınım yetersiz kalması nedeniyle kurtarma çalışmalarının ilk safhalarını çıplak elleriyle enkazı kazmaya çalışan yerel halk üstlenirken, başkent sakini 65 yaşındaki Lucy Fernández hükümetin bu duruma hazırlıksız olduğunu, gerekli araç ve paranın bulunmadığını ifade etti.

ABD YANLISI HÜKÜMET HAZIR DEĞİLDİ

Afet, 28 milyon nüfuslu ülkede yıllardır süregelen ekonomik kriz ve siyasi çalkantıların ortasında meydana geldi.

Andrés Bello Katolik Üniversitesi'nden siyasi analist Carlos Calatrava, depremin ardından kritik ilk saatlerde Venezuela ordusunun büyük ölçüde ortada görünmediğini belirterek, bunun hükümet içindeki koordinasyonsuzluğu ve operasyonel kapasite eksikliğini yansıttığını savundu.

Yaşananlar, ocak ayında ABD özel kuvvetlerinin eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklayıp New York'a götürmesinin ardından, Trump yönetiminin desteğiyle göreve gelen geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez hükümeti için büyük bir sınav niteliği taşıyor.

Rodríguez idaresindeki ekonomik ve siyasi ilerleme hızından memnun olmayan halk, afet bölgesinde su, gıda ve ilaç sıkıntısı çekiyor.

Bölge sakinlerinden 55 yaşındaki üç çocuk annesi Maria Elena Rivas, dükkanların kapalı olduğunu ve yardımların ulaşmadığını belirtirken, Caracas'taki siviller ve restoran çalışanları depremzedelere gönderilmek üzere temel ihtiyaç malzemeleri toplamaya çalışıyor.

16 ÜLKE YARDIMA KOŞTU

Afetin ardından en az 16 ülkeden yüzlerce insani yardım görevlisi, arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Venezuela'ya vardı.

ABD ve Meksika'dan ulaşan ekipler Venezuela'ya ilk varanlar arasındaydı. Avrupa ve Asya'dan da ekipler, Türk ekiple birlikte yolda.

Bölgeye yardım ulaştıran diğer ülkeler arasında El Salvador, İspanya, Şili, İtalya, Fransa, Arjantin, Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti yer alıyor.