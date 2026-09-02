İtalya'nın Sicilya adasında 1693 yılında meydana gelen büyük deprem, tarihi Occhiola kentini haritadan sildi. Yetkililer yıkılan kenti aynı yerde yeniden kurmak yerine hemen yanındaki boş araziye Grammichele adıyla sıfırdan bir şehir inşa etti.

YENİ KENTİN İNŞA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Felaketin ardından dönemin bölge yöneticisi Butera Prensi Carlo Maria Carafa süreci üstlendi. Depremden sadece birkaç ay sonra, 18 Nisan 1693'te atılan temellerle evlerini kaybeden halk için matematiksel bir düzen üzerine kurulu yeni bir yerleşim alanı oluşturuldu.

GİZEMLİ ŞEHİR PLANI NASIL TASARLANDI?

Kentin haritası Carlo Maria Carafa ve mimar Michele da Ferla tarafından "Exagonum" adı verilen altıgen plan temel alınarak çizildi. Bu özel tasarım bir taş levhaya işlendi ve günümüzde belediye binasında korunmaya devam ediyor. Tasarım yalnızca merkez meydanını değil, caddeleri, sokakları ve tüm bina bloklarını kapsıyor. Merkezdeki altıgen alandan çıkan altı farklı ana yol kentin dışına doğru uzanırken, tüm yapılar bu geometrik ağa göre sıralanıyor.

ALTIGEN MEYDAN HANGİ YAPILARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR?

Kentin kalbinde yer alan devasa altıgen meydan, zamanla idari ve sosyal merkeze dönüştü. Belediye binası ve San Michele Kilisesi gibi en önemli kamu binaları bu meydanın çevresine konumlandırıldı. Meydanın ortasında anıtsal bir heykel ile büyük bir güneş saati bulunuyor. Yıkılan Occhiola'nın enkazı ile yanı başında yükselen Grammichele'nin simetrik yapısı, felaketin ardından doğan sıra dışı bir şehircilik modelini sergiliyor.