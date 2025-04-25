İstanbul’daki depremin ardından Ankara başta olmak üzere birçok şehirde kira ve konut satış fiyatlarında yüzde 8 ila yüzde 10 arasında artış yaşandı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, fiyatlardaki bu yükselişi fırsatçılık olarak tanımladı. Akçam, “Ev sahiplerinin toplumsal dayanışma ruhuna uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Fırsatçı ev sahipleri, emlak danışmanlarını aramasın” sözleriyle ev sahiplerine çağrıda bulundu.

Akçam, felaket dönemlerinde dayanışmanın önemine dikkat çekerek, bazı ev sahiplerinin vatandaşların zor durumundan yararlanma girişimlerinin toplum vicdanında derin yaralar açtığını vurguladı. Ankara’daki kira ve satış fiyatlarındaki yükselişin, göç beklentisiyle oluştuğunu belirten Akçam, bu artışların sektörde rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

'İNSANLIK ADINA DOĞRU BİR TUTUM SERGİLEYİN'

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde ev sahiplerine seslenen Akçam, "İnsanlık adına doğru bir tutum sergileyin, fırsatçılığı bir kenara bırakın. Deprem gibi olağanüstü bir dönemde fırsatçılıkla hareket etmek, toplumsal vicdanın kabul edeceği bir davranış değil. TEDB ve ATEM olarak, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve adaleti sağlamak için bakanlığımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akçam ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın deprem sonrası olası haksızlıkları önlemek adına yaptığı çalışmaları desteklediklerini ve sektörde adaleti sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

'HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK'

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bakanlık olarak deprem sonrası emlak sektöründeki fiyat hareketlerini yakından izlediklerini belirtti. Gürcan, “Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

Gürcan ayrıca, “Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır. İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır” açıklamasında bulundu.

DEPREM ÇANTASI VE ÇADIR FİYATLARINDA DA FIRSATÇILIK GÖZLENDİ

Depremin ardından sadece konut sektöründe değil, acil ihtiyaç ürünlerinde de fiyat artışları yaşandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği deprem çantaları ve çadırların fiyatlarında ciddi yükselişler dikkat çekti. Deprem öncesi 373 liraya satılan bir acil durum çantası, depremin ardından 465 liraya, 219 liraya satılan bir ilk yardım seti ise 389,50 liraya çıktı. İki odalı ve 10 kişilik bir çadırın fiyatı da 8 bin 711 liradan 9 bin 480 liraya kadar yükseldi.

NAKLİYE ÜCRETLERİNDE DE FAHİŞ ARTIŞLAR YAŞANDI

İstanbul’da yaşanan depremin ardından vatandaşların farklı şehirlere taşınma taleplerinde artış gözlemlendi. Bu yoğun talep, nakliye sektöründe de fiyatların hızla yükselmesine neden oldu. Birçok nakliye firması, deprem sonrası artan talepleri fırsat bilerek taşıma ücretlerine zam yaptı.

Sektör temsilcileri, bu tür fırsatçı uygulamaların hem mağdur vatandaşları daha da zor durumda bıraktığını hem de nakliye hizmetlerinin güvenilirliğine zarar verdiğini belirtiyor. Yetkililer, artan nakliye ücretleri konusunda da denetimlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.