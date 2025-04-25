23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 ve 5.9'luk depremler, deprem bilimcileri de ikiye böldü.

Kimi uzmanlar İstanbul depreminin artık beklenmediğini ifade ederken kimileri de Büyük İstanbul depreminin olacağını ifade etti. Bazı uzmanlar da depremin olacağını ancak büyüklüğünün daha düşük olacağını kaydetti.

23 Nisan'dan bugüne kadar devam eden tartışmaların ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "AZİZ MİLLETİMLE DERTLEŞME: şunları bir kez daha dikkatlerinize sunmayı görev addediyorum." diyerek şunları kaydetti:

"İSTANBUL DEPREMİ OLACAK, DAHA DA ÖNE ÇEKTİ"

"1-İstanbul depremi olacak (Marmara Depremi)

2-Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti

3-Millet olarak fay ve deprem olacak mı olmayacak mı konuşmayalım

4- Bizim için önemli olan DEPREM DİRENÇİ kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin

5-Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım.

6-Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilimadamı değildir. Saygılarımla."