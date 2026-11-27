Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.44’te merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 6,86 kilometre derinliğinde oluşan depremin, Türkiye’ye en yakın kara parçası olan İzmir’in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı sarsıntı, kıyıya yakın bölgelerde kısa süreli paniğe yol açtı.

UZAKTAN GELEN DALGALAR ALÜVYON ZEMİNDE YENİDEN GÜÇ KAZANIYOR

Depremin ardından zemin etkisine dikkat çeken Jeofizik Yüksek Mühendisi Sinancan Öziçer, 45 kilometreden fazla uzaklıkta meydana gelen orta şiddetteki bir sarsıntının İzmir merkezde neden bu kadar belirgin hissedildiğini açıkladı. İzmir metropol alanının bir çanağı andırdığını ve bu çanağın tam ortasında 150-200 metre derinliğe ulaşan alüvyon tabaka bulunduğunu belirten Öziçer, zemin yapısının sarsıntı üzerindeki etkisini açıkladı.

Alüvyon tabakalar, deprem dalgalarını büyüten, genliğini artıran, şiddetini yükselten ve binalarda hissedilme oranını artıran zeminlerdir diyen Öziçer, "40 ya da 70 kilometre uzaklıktan gelip gücü azalmaya yakın olan deprem dalgaları, alüvyon zemine ulaştığında yeniden güç kazanır. Dalgaların gücü arttığında, binalar üzerindeki sarsma ve sallama etkisi de yükselir. Bundan dolayı vatandaşlarımız 100 kilometre ileride meydana gelen bir depremi bile hissedebilirler. Ama zemini sağlam, kayalık, çakıllı veya sıkı zeminde olan vatandaşlarımızın evlerinde deprem dalgalarını büyütme özelliği yok. Bu nedenle deprem kayalık zeminlerdeki binalarda az, alüvyon tabakası yüksek olan zeminlerdeki binalarda çok hissediliyor” dedi.

BU İLÇELERDE YAŞAYANLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Sabah saatlerindeki sarsıntının olağan ve beklenen bir deprem olduğunu vurgulayan Öziçer, vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade etti. Deprem büyük olmamasına rağmen Karşıyaka, Konak başta olmak üzere dolgu zemin ve alüvyon tabakası 100-150 metre kalınlığı olan zemin üzerindeki binalarda ciddi şekilde hissedildiğini belirten Öziçer, "Uykularından uyanan vatandaşlarımız oldu. Belki o an için paniğe, tedirginliğe, ‘Acaba daha büyük bir deprem olacak mı?’ korkusuna sebebiyet vermiş olabilir. Ama bunlar münferit, Ege açıklarında ve İzmir Körfezi civarlarında her zaman beklediğimiz büyüklükteki depremler. Vatandaşlarımıza herhangi bir korku ve endişeye kapılmadan normal hayatlarına devam etmelerini söyleyebiliriz” diye konuştu. Öziçer ayrıca, Bornova, Bayraklı ile Karşıyaka ve Konak kıyı şeridindeki yapıların, kayalık zemin üzerinde yer alan binalara kıyasla hasar alma oranlarının daha yüksek olacağına dikkat çekti.