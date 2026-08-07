6 Şubat depremlerinden en ağır etkilenen kentlerden Gaziantep'te yurttaşlar bir yandan depremin yaralarını sarmaya, diğer yandan derinleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşısında ayakta kalmaya çalışıyor. Bu süreçte AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, sanatçı Esat Kabaklı'nın konseri için yaptığı harcama tartışma yarattı.

Belediyenin 20 Temmuz tarihinde "Sanatçı Esat Kabaklı kaşe bedeli" açıklamasıyla doğrudan temin yöntemiyle ihale gerçekleştirdiği, konser kapsamında sanatçıya 594 bin 545 TL ödeme yapıldığı öğrenildi.

CHP'Lİ ŞENCAN: KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMINI SORGULUYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hasan Şencan, söz konusu harcamaya ilişkin yaptığı açıklamada, geçmişte muhalefet belediyelerinin konser harcamalarının kamuoyunda yoğun şekilde tartışıldığını hatırlatarak, benzer harcamalar AKP'li belediyelerde yapıldığında aynı hassasiyetin gösterilmediğini savundu.

Şencan, "Muhalif belediyelerin konserlerini aylarca manşet yapanlar bugün tek kelime etmiyor. Çünkü iş kendilerine gelince susuyorlar. AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Esat Kabaklı'nın bir saatlik konserine 594 bin lirayı gözü kırpmadan ödüyor" ifadelerini kullandı.

"GAZİANTEPLİNİN VERGİSİNİN HESABINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin eleştirilerini sürdüren Şencan, ekonomik krizin yurttaşlar üzerindeki yüküne dikkat çekerek belediyelerin harcama önceliklerinin tartışılması gerektiğini belirtti.

Şencan açıklamasında, "Vatandaş kemer sıkarken kamu bütçesinin bu şekilde kullanılmasını kabul etmiyoruz. Gazianteplinin ödediği her kuruş verginin hesabını sormaya devam edeceğiz. Çünkü o para bir partinin değil, 2,5 milyon Gazianteplinin parasıdır" dedi.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin sürdüğü, ekonomik krizin ve yüksek yaşam maliyetlerinin etkisinin giderek ağırlaştığı Gaziantep'te belediyelerin kamu kaynaklarını hangi önceliklerle kullandığına ilişkin tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.