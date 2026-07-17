Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ağır şekilde etkilenen Malatya'da, kamu ihalelerine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen altyapı işlerinde, bazı aracılar üzerinden para trafiği yürütüldüğü ve davetiye usulü ihalelerin belirli şirketlere verildiği ileri sürüldü.

İHALELERDE RÜŞVET VE ARACI İDDİASI

İddialara göre, özellikle altyapı projelerinde görev alan bazı kişi ve aracılar üzerinden usulsüz para trafiği işletildi. İhalelerin rekabete açık yöntemler yerine davetiye usulüyle gerçekleştirildiği ve belirli firmaların kayırıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar, deprem bölgesindeki kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

KURUM İÇİNDE SORUŞTURMA HAZIRLIĞI

Kurum kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bazı müteahhitlerin yaşanan sürece tepki göstermesi üzerine Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bazı personel hakkında idari soruşturma başlatılması için hazırlık yapıldığı öğrenildi. İddialara ilişkin resmi makamlar tarafından henüz kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmuyor.