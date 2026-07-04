6 Şubat depremlerinin en ağır yıkıma uğrattığı kentlerden Hatay'da binlerce yurttaş kalıcı konut, altyapı ve ekonomik sorunlarla mücadele ederken, AKP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin festival harcaması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı 8. Etnospor Kültür Festivali için belediye bütçesinden 960 bin TL harcandığı ortaya çıktı.

FESTİVALE 960 BİN TL HARCANDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 26 Mayıs'ta "8. Etnospor Kültür Festivali Organizasyon Hizmet Alımı" başlığıyla doğrudan temin usulüyle bir alım gerçekleştirdi. İhalenin sözleşmesi de aynı gün, 26 Mayıs'ta imzalandı. Bedeli 960 bin TL olan organizasyon hizmeti, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüldü.

BİNLERCE TATLI VE İKRAM ALINDI

İhale kapsamında festival için şu alımlar yapıldı:

10 bin adet künefe,

6 bin adet kömbe,

200 kilogram kabak tatlısı,

Bin adet defne sabunu,

5 bin kişilik çay ve kahve ikramı,

Host ve hostes hizmeti.

DEPREM VE YOKSULLUK GÜNDEMİNDE TEPKİ ÇEKEN HARCAMA

Depremin üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesine karşın Hatay'da çok sayıda yurttaş barınma, istihdam ve geçim sorunlarıyla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Kentte altyapı eksiklikleri ve sosyal hizmetlere ilişkin sorunlar devam ederken, belediye bütçesinden festival organizasyonu için yapılan 960 bin TL'lik harcama, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.