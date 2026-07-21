Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için inşa edilen konutlar geceleri karanlığa gömülüyor. Sokak lambalarının aylardır çalışmadığını belirten CHP'li siyasetçi Uğur Kalkan, aydınlatma eksikliğinin hem güvenlik riski yarattığını hem de bazı yurttaşların evlerine taşınmasını engellediğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan konutlarda aydınlatma eksikliği tepkilere neden oldu. Gece saatlerinde zifiri karanlığa bürünen bölgede yaşayan yurttaşlar, defalarca başvuru yapmalarına rağmen sokak lambalarının hala çalıştırılmadığını belirtiyor.

"KARANLIK GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR"

CHP'li siyasetçi Uğur Kalkan, deprem konutlarının bulunduğu alanda çekilen görüntüleri paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu. Kalkan, konutlarda yaşam başlamasına rağmen sokak aydınlatmalarının devreye alınmadığını belirterek, bunun yurttaşların güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti.

Konutların dağlık bir bölgede bulunduğunu hatırlatan Kalkan, karanlık nedeniyle sürüngen ve yaban hayvanlarının yerleşim alanına yaklaşmasının ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Aydınlatma eksikliği nedeniyle bazı depremzedelerin konutlarına taşınmaktan çekindiğini de dile getirdi.

"EV YAPMAK TEK BAŞINA YETMİYOR"

Deprem konutlarının inşasında emeği geçenlere teşekkür eden Kalkan, yalnızca konutların yapılmasının yeterli olmadığını vurguladı. Kalkan, aydınlatma sisteminin bir an önce tamamlanması ve bölgeye ulaşımı sağlayan yolların iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, yetkilileri soruna çözüm üretmeye çağırdı.

Kalkan, depremzedelerin yaşadığı mağduriyetin takipçisi olacağını ifade ederek, ilk fırsatta bölgeyi ziyaret edip gece saatlerinde yaşanan karanlığı yerinde kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.