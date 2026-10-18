Adıyaman Gölbaşı'nda Yukarıçöplü Deprem Konutları’na yerleşen vatandaşlar, yaklaşık iki yıldır site yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia etti. Aidat ödemelerine rağmen sorunların çözülmediğini belirten depremzedeler, yönetimin ilgisiz davrandığını ve kendilerine geri dönüş yapmadığını ileri sürdü.

Şikâyetlerini Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’a ileten vatandaşlar, cuma namazının ardından kaymakamla bir araya gelerek yaşadıkları sorunları anlattı.

"DİKİLEN AĞAÇLAR KURUTULDU"

Site çevresindeki yeşil alanların bakımsız bırakıldığını ve dikilen ağaçların kuruduğunu söyleyen vatandaşlar, ortak kullanım alanlarının korunmadığını savundu.

Site yöneticisi olduğunu belirttikleri Hüseyin isimli kişiden şikâyetçi olan bir vatandaş, yaşadığı sorunları şu sözlerle dile getirdi:

“Sitenin bu ihtiyaçlarını görülmesi gerekir. Bu ağaçlar niye dikildi niye kurutuluyor? Bu milli bir servet değil mi? Bir hafta başımdan su aktı. Site yönetimine gidiyorum. 'İnşaat sahibine git' diyor. Yönetici hiç ilgilenmiyor. Telefonlarımızı hiç açmıyor. Bu adam içeriden dışarıya hiç çıkmıyor. Bu adam iş yapmıyor. Hüseyin bey buradan gitmesi lazım. Bu adam iş yapmıyor. Adamın hiçbir şey umurunda değil. Arkasında nasıl bir dayısı varsa hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey söylenmiyor. Ofise gidiyorum hiç kimse yoktur, sadece bir kız var. Kaymakamım buna bir çare bulunması lazım.”

"CUMHURBAŞKANI'NA ŞİKAYET EDİN" İDDİASI

Vatandaşlardan biri, yaşadıkları sorunları CİMER’e de bildirdiklerini belirterek site yönetimiyle yaşadıkları bir diyaloğu aktardı. İddiaya göre yönetici, kendisine yönelik şikâyetlere karşı “Gidin beni Cumhurbaşkanı’na şikâyet edin” ifadelerini kullandı.

Aynı vatandaş, site sakinlerinin büyük bölümünün yöneticiden şikâyetçi olduğunu öne sürerek, “Hüseyin beyden şikayetçi olmayan kimse yok sayın Kaymakamım” dedi.

BODRUMDA SU SIZINTISI İDDİASI

Depremzedeler, bazı binaların belirli bölümlerinde çatı bulunmadığını ve yağışlı havalarda su birikintileri oluştuğunu iddia etti. Site yönetiminin ise çatıların bu şekilde projelendirildiğini savunduğu öne sürüldü.

Vatandaşlar, çatısı bulunmadığını belirttikleri alanlarda yağmur suyunun biriktiğini, bodrum ve sığınaklarda da sızıntılar nedeniyle göletler oluştuğunu ileri sürdü. Bu durumun binalara zarar verebileceğini belirten site sakinleri, sorunların giderilmesini istedi.

Deprem konutlarının inşası sırasında çitle çevrili köy mezarlığının tahrip edildiğini ve alanın çöplerle dolduğunu iddia eden vatandaşlar, mezarlığın yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

FATURALARA TEPKİ GELDİ

Site sakinleri, doğal gaz ve sıcak su faturalarının yüksek geldiğini de belirtti. Bazı cihazların arızalı olduğunu ve tüketim ölçümlerinin doğru yapılmadığını öne süren vatandaşlar, faturaların incelenmesini talep etti.

Kaymakam Kadir Algın’ın ise faturalarla ilgili sorunun araştırılması için inceleme yaptıracağını söylediği aktarıldı.

Depremzedeler, konutlardaki eksikliklerin giderilmesi, site yönetiminin sorumluluklarının denetlenmesi ve diğer şikâyetlerinin çözüme kavuşturulması için ilgili bakanlıkların da harekete geçmesini istedi.