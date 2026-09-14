Adana’nın Seyhan ilçesindeki Karakuyu bölgesi ve çevresinde yapılacak kalıcı deprem konutlarının bağlantı ve rezerv alanlarının imar yolları için ihale düzenlendi. Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 26 Ağustos’ta pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyeti 3 milyar 50 milyon 585 bin 619 TL olarak belirlendi.

İHALE 2,68 MİLYAR TL’YE VERİLDİ

300 gün olarak belirlenen yapım süresine ilişkin ihale, 2 milyar 680 milyon 961 bin 684 TL bedelle Özmert İnşaat Beton Maden Nakliye İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye verildi.



İhale, deprem konutlarının bağlantı ve rezerv alanlarında yapılacak imar yollarının yapımını kapsıyor.