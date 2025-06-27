6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından başlatılan deprem konutları yapımında kriz büyüyor. Hızla başlatılan milyarlık projeler, ödemelerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sekteye uğradı. Konutları inşa eden çok sayıda müteahhit, hak edişlerini alamadıklarını ve bu nedenle çalışmalara devam edemediklerini dile getirdi.

HAK EDİŞLERİN VERİLMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Proje kapsamında binlerce konutun yapımını üstlenen firmalar, devlet tarafından ödenmesi gereken hak edişlerin aylardır geciktiğini, bazı firmaların bu yüzden şantiyelerini kapatma noktasına geldiğini belirtiyor. İhale bedelleri milyarları bulurken, yaşanan ödeme krizi hem müteahhitleri hem de konut bekleyen depremzedeleri endişelendiriyor.

FİRMALAR ZORDA

Milyarlık ihalelerle üstlenilen projelerdeki ödeme sıkıntısı nedeniyle bazı müteahhitlerin şantiyelerini durdurduğu, iş makinelerinin kontak kapattığı ifade ediliyor. İsmini vermek istemeyen bir yüklenici, “Devlet sözünü tutmazsa biz nasıl ayakta kalalım? Bu şartlarda devam etmemiz imkânsız” dedi.