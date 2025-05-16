Son yıllarda Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler ve İstanbul'da beklenen olası büyük depremin yarattığı endişe, vatandaşların konut tercihlerinde önemli değişimlere yol açtı.

İstanbul'da ev satın almak veya kiralamak isteyenler, risk algısına göre hareket etmeye başladı. Özellikle zemin yapısı sağlam ve fay hattından uzak bölgeler, yoğun ilgi görmeye başladı.

BEŞ İLÇE ÖN PLANA ÇIKTI

Marmara Denizi’nde 23 Nisan’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul'da gayrimenkul aramalarında belirgin bir kayma yaşandı. Artık gözler daha çok şehrin kuzeyinde yer alan ilçelere çevrildi.

Sektör temsilcilerine göre, "Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı.

Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktürk daha ön plana çıkıyor" açıklamasıyla bu eğilim destekleniyor.

YENİ TREND SAĞLAM ZEMİN, UYGUN FİYAT

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, Adrese Gayrimenkul Pazarlama Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz bu değişimi şu sözlerle özetliyor 'Avrupa yakasında Başakşehir ve Anadolu yakasında Çekmeköy’ün daha merkezi olduğunu ve daha uygun fiyat avantajı sunduğunu aktaran Selçuk Hiçdurmaz, Bu iki ilçe 5 defa soruluyorsa, buna karşılık güneydeki ilçeler 1 defa soruluyor. Bu eğilimler, emlak piyasasında yeni trendler hakkında önemli sinyaller de veriyor’ ifadelerini kullandı

ŞEHİRDE ORTALAMA KİRA BEDELİ 26 BİN 500 TL

İstanbul genelinde ise konut kiraları hız kesmeden yükselmeye devam ediyor. Son verilere göre, şehirde ortalama kira bedeli 26 bin 500 TL seviyelerine ulaştı.

ARSA TALEBİ ARTIYOR

Sadece konutlar değil, arsalara yönelik talepler de deprem korkusundan nasibini almış durumda. Yaz sezonunun yaklaşması ve güvenli alan arayışının artması, özellikle Sakarya ve Bilecik gibi çevre illerdeki arsalara ilgiyi artırdı.

Hiçdurmaz, bu konuda da uyarıda bulunarak, "Özellikle Sakarya ve Bilecik’in ilçelerinde hareketlilik var. Araziye olan ilginin artması, arsa ve tarla fiyatlarına da yansımaya başladı. Arazi alırken özellikle alt yapı durumu ve merkeze yakınlık gibi kriterlere dikkat edilmeli, tarla vasfındaki arazilere konut yapılamayacağı da özellikle göz önünde bulundurulmalı" dedi.

GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI ÖNCELİK HALİNE GELDİ

İstanbul'da konut ve arsa tercihleri artık sadece estetik ve ulaşım kolaylığına göre değil, aynı zamanda güvenlik kaygısıyla da şekilleniyor. Depreme karşı dayanıklı bölgeler, emlak piyasasında öne çıkarken, vatandaşlar da bu doğrultuda daha bilinçli tercihler yapıyor. Emlak piyasasının bu yeni yönelimlerinin, önümüzdeki dönemde daha da netleşmesi bekleniyor.