İstanbul sarsıntılarla boğuşmaya devam ediyor. 23 Nisan 2025 günü gerçekleşen 6.2'lik depremin ardından sayısı onlarca olan artçı sarsıntılar devam ediyor.
Özellikle kilometrekareye düşen kişi sayısının kritik seviyelere ulaştığı ilçelerde, olası afet senaryoları endişeleri artırıyor.
Uzmanlar, yüksek nüfus yoğunluğunun olası afetlerde riskleri artırdığına dikkat çekerken, toplanma alanlarının yetersizliği yeniden gündeme geldi.
İşte İstanbul'da nüfus yoğunluğu en düşük ve en yüksek ilçeler...
- Şile: 61 kişi
- Çatalca: 70 kişi
- Silivri: 271 kişi
- Arnavutköy: 761 kişi
- Beykoz: 792 kişi
- Eyüpsultan: Bin 845
- Sarıyer: Bin 935
- Adalar: 1 bin 544 kişi
- Büyükçekmece: 1 bin 622 kişi
- Çekmeköy: 2 bin 18 kişi
- Tuzla: 2 bin 184 kişi
- Pendik: 3 bin 944 kişi
- Başakşehir: 4 bin 864 kişi
- Bakırköy: 7 bin 583 kişi
- Sancaktepe: 7 bin 969 kişi
- Avcılar: 8 bin 819 kişi
- Beşiktaş: 9 bin 292 kişi
- Maltepe: 9 bin 904 kişi
- Beylikdüzü: 10 bin 648 kişi
- Kartal: 12 bin 523 kişi
- Sultanbeyli: 12 bin 731 kişi
- Sultangazi: 14 bin 395 kişi
- Üsküdar: 14 bin 657 kişi
- Ümraniye: 15 bin 822 kişi
- Ataşehir: 16 bin 595 kişi
- Küçükçekmece: 17 bin 933 kişi
- Kadıköy: 18 bin 488 kişi
- Esenyurt: 22 bin 985 kişi
- Esenler: 22 bin 296 kişi
- Zeytinburnu: 23 bin 195 kişi
- Fatih: 23 bin 631 kişi
- Beyoğlu: 24 bin 76 kişi
- Şişli: 26 bin 306 kişi
- Kâğıthane: 29 bin 655 kişi
- Bayrampaşa: 29 bin 811 kişi
- Bağcılar: 31 bin 26 kişi
- Bahçelievler: 32 bin 946 kişi
- Güngören: 37 bin 833 kişi
- Gaziosmanpaşa (GOP): 39 bin 994 kişi