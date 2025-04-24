Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem megakentte paniğe yarattı; vatandaşlar sokağa döküldü, araçlar trafikte yoğunluğa neden oldu.
Özellikle okulların iki gün tatil edilmesinin ardından İstanbul'dan ayrılmayı tercih eden vatandaşlar çıkış noktalarında trafiği kilitledi.
Deprem endişesiyle evlerine girmek istemeyen vatandaşlar da geceyi açık alanlarda geçirdi. Vatandaşlar; parklar, okul bahçeleri ve toplanma alanlarında kaldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentten ayrılanlar, şehrin çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu.
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından perşembe ve cuma günü okulların da tatil edilmesiyle birlikte kentten ayrılmayı tercih edenler, akşam saatlerinde yola çıktı.
Şehirden ayrılanların oluşturduğu trafiğin özellikle Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu üzerinde Ataşehir'den itibaren yoğunlaştığı görüldü.
Trafik akışı İstanbul'un çıkış noktasında durma noktasına gelirken, yoğunluk Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli il sınırındaki Sevindikli sapağına kadar devam etti.
Sevindikli sapağındaki yoğunluk, trafikteki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
VATANDAŞLAR ÇADIRLARDA KALDI
Deprem sonrasında, evlerine girmekten çekinen vatandaşlar kent genelinde mesire alanları ve sahillerde çadır kurdu.
Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı ve Zeytinburnu sahilinde çadır kuranlar, ateş yakarak yemek yaptı. Kimileri evlerinden yatak, yorgan ve yastıklarını getirerek hazırlık yaptı.
Kimileri de ateş yakıp yorgana sarıldı. Parkta kurulan çadırlarda aileler bir araya gelirken, çocuklar da oyun oynadı.