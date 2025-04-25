İstanbul’da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından halkta oluşan panik ve tedirginlik, şehirde büyük bir hareketliliğe yol açtı. 23 Nisan’ın resmî tatil olması ve okullarda eğitime iki gün ara verilmesiyle birlikte binlerce kişi, güvenli gördükleri bölgelere gitmek üzere yollara döküldü.

Özellikle Ege Bölgesi’ne yönelik yoğun bir göç yaşandığı gözlemlenirken, otel rezervasyonlarında da dikkat çeken bir artış oldu. Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, “Dün akşamdan itibaren rezervasyon için oteller aranmaya başlandı. Çeşme’ye doğru hareketliliğin olduğunu görüyoruz,” dedi.

Belge, “Bizim için en önemli şey halkımıza bir zarar gelmemesi. Elbette kapılarımız açık, elimizden gelen desteği vermeye hazırız. İnsanlar burada hem dinlenecek hem moral bulacak,” şeklinde konuştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Haftanın son gününde kentin sakinliği trafik verilerine de yansıdı. trafik yoğunluğu İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre yüzde 44 ölçüldü.