Ali Can POLAT

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem 11 ili etkiledi. Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 850 bin yeni konut için inşa süreci başladı. Erdoğan, 6 Şubat 2023’te depremlerden sonra 31 Mart’ta yaptığı konuşmada, “319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi. Aradan iki buçuk yıl geçti, teslim edilen konut sayısı 250 binde kaldı. Bunun temel nedenlerinden biri müteahhitlerin hak edişlerini alamaması. 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan konut seferberliğinde işler durma noktasına geldi. Milyarlık ihalelerle üstlenilen projelerde, müteahhitler hak edişlerini alamadıklarını belirtti. Proje kapsamında binlerce konutun yapımını üstlenen firmalar, devlet tarafından ödenmesi gereken hak edişlerin aylardır geciktiğini, bazı firmaların bu yüzden şantiyelerini kapatma noktasına geldiğini belirtiyor.

FORMÜL: KANAL İSTANBUL

İhale bedelleri milyarları bulurken, yaşanan ödeme krizi hem müteahhitleri hem de konut bekleyen depremzedeleri endişelendiriyor. Adını vermek istemeyen bir müteahhit, “Devlet sözünü tutmazsa biz nasıl ayakta kalalım? Bu şartlarda devam etmemiz imkânsız” dedi. Bu olumsuzluğu gidermek için iktidar kanal İstanbul’daki konut ihalelerini koz olarak kullanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itirazına ve İSKİ’nin ‘Yasak’ uyarılarına rağmen Sazlıdere Barajı çevresi inşaata açıldı ve konutlar için de yine iktidara yakın 11 şirkete ihale verildi. İBB’ye yönelik İmamoğlu operasyonuyla yapımı kazanan bu konutlardan elde edilecek muazzam gelir ile yandaş işadamlarının sübvanse edilmesi amaçlandı. Bu yüzden Sazlıdere Barajı’nın çevresindeki su toplama havzasının içinde yer alan inşaat alanlarında, cansiperane bir çalışmayla inşaatlar sürdürülüyor, İstanbul’un su havzası ise yok ediliyor.

Cumhurbaşkanı, 4 ay önce Sazlıbosna’dan geçen Nakkaş Otoyolu’nun şantiyesini denetledi İnşaata ilişkin Beştepe Külliyesi’ni de yapan Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak’tan bilgi aldı. Bu ziyaretten sonra bölge imara açıldı ve otoyolu kullanacak 30 bin konutun temeli atıldı

İnşaat süreci 27 Şubat’taki bu ziyaretten sonra başladı

TAYYİP Erdoğan, 27 Şubat’taki ziyaretinde Nakkaş Otoyolu şantiyesine helikopterle geldi. Kendisine Çevre Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu eşlik etti. Bakan Uraloğlu ve ekibinden Kanal İstanbul projesine ilişkin brifing aldı. Bittiğinde bağlantı yollarıyla birlikte sadece 42 kilometrelik bir mesafede ulaşımı sağlayacak olan Nakkaş Otoyolu’ndaki ilerlemeye ilişkin de paralı yolu yapan Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak ile görüştü. Bakanlar ve Ilıcak ile otoyolun en önemli aşamasını oluşturan 90’ar metrelik iki kule arasına yapılacak eğik köprünün önünde üstteki fotoğrafı çektirdi. Bu ziyaretten 19 gün sonra 19 Mart’ta İBB’ye yönelik operasyon başlatıldı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda arkadaşı gözaltına alınıp tutuklandı. Bu süreçte, Sazlıdere Barajı İstanbul’un içme suyu kaynakları arasından çıkarıldı ve ‘mutlak koruma havzası’ statüsü kaldırılarak bölge imara açıldı.

BİTMEDEN GARANTİSİ ARTIRILDI

Karar süratle uygulamaya konuldu. Çevre Bakanlığı, jet hızıyla ihaleleri dağıttı. İş makineleri Sazlıbosna havzasına girdi. Şantiyeler kuruldu. Önce 24 bin, ardından da 2.5 milyon metrekarelik ek alanda 6 bin konut yapımı başladı. Bölgede en az günlük 300 bin kişilik yeni bir nüfus harekete yaratacak bu yeni şehrin en önemli ulaşım yolunun Nakkaş Otoyolu olacağı ortaya çıktı. Sazlıbosna bölgesi içmesuyu toplamak için koruma havzasıyken, boş bir araziden geçen otoyolun etrafı son 3 ayda binlerce konutun inşaatıyla doldu. Yapımı süren Nakkaş Otoyolu ile yarısına yakını lüks konut olan, bünyesinde yüzlerce işyerini barındıran inşaat projesinin aynı sürede tamamlanacağı öğrenildi. İstanbul’un en önemli içme suyu kaynağı Sazlıbosna havzası imara açılarak, ilk ihale tarihinde günlük 90 bin araç geçiş garantisi verilen, henüz bitmeden garanti sayısı 150 bine yükseltilen, işletme süresi de 15.5 yıldan 19 yıla çıkarılan Nakkaş Otoyolu için potansiyel müşteri de sağlanmış oldu.