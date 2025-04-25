İstanbul 23 Nisan en büyükleri 5.9 ve 6.2 olan çok sayıda depremle sallandı. Depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken çok sayıda insan sokaklara koştu. Deprem korkusu yaşayanlar geceyi parklarda geçirdi.

Deprem anına dair dikkat çeken pek çok video ortaya çıkarken bir video da sosyal medyada gündem oldu. 23 Nisan'da doğum gününü kutlayan genç bir kız “Deprem olmasın” dileğinde bulundu.

Doğum günü mumu üflemesinin hemen ardından genç kız ve arkadaşları İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Gençlerin panik anları da görüntülere yansıdı.