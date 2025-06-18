Türkiye'de meydana gelen depremlere yönelik uyarıları ile bilinen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, geçtiğimiz aylarda Kuşadası'ndaki villasına yaptırdığı kaçak yapılar ile gündem olmuştu.



Komşularının ihbarı sonrası Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin evine gelerek denetim yaptığı ve kaçak eklentiler hakkında yıkım kararı verdiği Ercan, yanlışından döndü.

KAÇAK BÖLÜMLERİ YIKTI, EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI



Yeni Asır'da yer alan habere göre, belediye denetiminin ardından kaçak kısımları yıkan ve aynı gün evini satışa çıkaran Ercan, Kuşadası'nı terk etti.



Belediye ekipleri tarafından yapılan incelemede zemin katta izinsiz ilave kapatmalar, çatı katında kaçak kat ve bahçede de imar barışı bahane gösterilerek plana aykırı kaçak müştemilat inşa edildiği belirlenmişti.

Olaya ilişkin belediye tarafından dava açılırken, Ercan hukuki sürecin sonucunu beklemeden evi hakkında hızlıca yıkım kararı aldı. Önceki gün sabahın erken saatlerinde evdeki kaçak bölümleri yıkan Ercan, ardından çağırdığı görevlilere kaçak çıktığı çatı katını da yıktıran Ercan'ın, bir emlak firmasına başvurarak villasını satılığa çıkarttığı öğrenildi.





